Тюмень, , 06:39 — REGNUM В Тюмени на одну тысячу рублей оштрафован 25-летний местный житель за опубликованные песни экстремисткой направленности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что в феврале 2021 года тюменец разместил в социальной сети «ВКонтакте» на своей странице аудиозаписи, которые включены в Федеральный список экстремистских материалов. Калининский районный суд Тюмени признал его нарушителем по ст. 20.29 КоАП РФ («Массовое распространение экстремистских материалов»).

Ранее по этой же статье КоАП РФ был оштрафован депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич за репост ролика, который был признан экстремистским по решению Кировского районного суда Новосибирска в 2013 году.

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