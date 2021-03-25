Москва, , 06:37 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил претензии Минпромторга России к института Ростеха — АО «Научно-исследовательский институт химии и технологии полимеров имени академика В. А. Каргина с опытным заводом» из Нижегородской области. С исполнителя госконтракта на создание продукции в рамках импортозамещения была взыскана неустойка, но не 136 млн рублей, как запрашивало министерство, а 7,6 млн рублей. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Судья Галиева взыскала в пользу министерства неустойку в размере 7 604 133,33 рубля, отказав в остальной части требований. Помимо этого, с института в доход федерального бюджета взыскали госпошлину в размере 11 118,47 рубля.

Минпромторг РФ заявлял иск на 136 783 700 рублей. В основе спора лежал контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Организация малотоннажного производства напольного ПВХ покрытия взамен импортного аналога Batiflex AV-302 (ф.Gerflor, Франция)». Цена контракта превышала 380 млн рублей.

Судья посчитала расчет неустойки, произведенный истцом от цены контракта независимо от нарушения, а не от стоимости неисполненного в срок обязательства, противоречащим понятию «ответственность за неправомерно совершенное или неправомерно несовершенное» и принципу соразмерности ответственности тяжести нарушения. В связи с этим сумма была существенно снижена.

Напомним, у министерства было несколько крупных финансовых претензий к институту. Общая сумма по ним на осень 2020 года превышала 404 млн рублей.