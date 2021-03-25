Сеул, , 07:04 — REGNUM Южная Корея в связи с новыми ракетными пусками, выполненными Северной Кореей 25 марта, проводит экстренное внеочередное заседание Совета национальной безопасности (СНБ) страны. Об этом представитель администрации президента Кан Мин Сок сообщил журналистам в ходе брифинга в Сеуле.

В ходе заседания СНБ собравшимся будет представлен доклад оборонного ведомства Южной Кореи. Участники встречи обсудят сложившуюся в регионе ситуацию и наметят возможные ответные меры.

Ранее о том, что ракетные испытания КНДР свидетельствуют об угрозе для мирового сообщества и стран региона, заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования минобороны США Майк Кафка.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из запущенных с территории КНДР баллистических ракет пролетела 420 километров, вторая — 430. При этом никакого ущерба от ракетного пуска зафиксировано не было — оба боеприпаса упали в Японское море.

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