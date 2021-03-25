Вашингтон, , 06:30 — REGNUM В сеть выложили анимированное изображение с новый персонажем популярной ролевой игры Genshin Impact. Об этом 25 марта сообщил портал Game Rant.

Пользователь Twitter Zeniet показал геймерам, как будет выглядеть девушка-рыцарь Eula. Кроме того, он также опубликовал небольшое видео с её боевыми анимациями, а также показал приёмы другого нового персонажа — Yanfei.

https://twitter.com/Zeniiet/status/1374229302280024064

https://twitter.com/Zeniiet/status/1372264409008009216

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мобильная версия Genshin Impact принесла создателям больше $1 млрд менее, чем за месяц после релиза. В марте 2021 года игра также возглавила рейтинг самых обсуждаемых игровых франшиз в Twitter.

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