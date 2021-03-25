Екатеринбург, , 06:21 — REGNUM В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели дровосека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Фигурантом оказался гражданин 1981 года рождения. По данным следствия, утром 23 марта он во время валки леса он не убедился в отсутствии поблизости людей и спилил дерево. Оно упало на другого лесоруба — мужчину 1974 года рождения, который скончался на месте.

Сейчас подозреваемому предстоит ответить за неосторожное причинение смерти. Идут следственные действия.