Циолковский, Амурская область, , 06:15 — REGNUM С космодрома «Восточный» утром 25 марта стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb на борту. Трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.

Запуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb произошёл в расчётное время — в 05:47 мск.

В настоящее время разгонный блок «Фрегат» уже отделился от третьей ступени носителя. За четыре часа он последовательно выведет на плановые орбиты все 36 спутников.

Напомним, в 2021 году Роскосмос намерен произвести восемь запусков спутников OneWeb. На околоземной орбите планируется развернуть около 650 таких спутников, из них 110 уже были выведены в космос в ходе начавшихся с февраля 2019 года запусков.

Как сообщало ИА REGNUM, ракету-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи установили на стартовый комплекс космодрома «Восточный».

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