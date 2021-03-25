Красноярск, , 06:13 — REGNUM Находящиеся на самоизоляции жители Красноярского края старше 65 лет смогут продлить больничный до 31 марта. Как сообщили ИА REGNUM в краевом оперативном штабе, соответствующие изменения в указ об антиковидных мерах внес губернатор региона Александр Усс.

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В Красноярском крае работающие пенсионеры имеют возможность уйти на оплачиваемый больничный с оформлением листка нетрудоспособности. Также они могут перейти на удалённый режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта в Красноярском крае выявлено 65 910 носителей коронавируса, выздоровели 61 003 человека. Жертвами коронавирусной инфекции за весь период пандемии стали 3082 жителя края.

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