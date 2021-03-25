Веллингтон, , 06:12 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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По его данным, все инфицированные на территорию страны из-за границы. Коронавирус у них выявили в ходе прохождения карантина в спецучреждении города Окленда. Случаев локального распространения инфекции не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 71 активный случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2120 носителей SARS-CoV-2.