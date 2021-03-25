Кемерово, , 06:07 — REGNUM На территории двух муниципальных образований Кемеровской области будут запущены пилотные проекты модернизации систем коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%. Такое решение принято по итогам рабочей поездки премьер-министра России Михаила Мишустина в Кузбасс 6 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Федеральным Минстрою, Минэнерго и Минфину совместно с руководством Кемеровской области до 18 мая 2021 года поручено представить согласованные предложения по их реализации и источникам финансирования.

Напомним, 6 марта Михаил Мишустин в Кемерове подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Из федерального бюджета на реализацию программы будет выделен 51 млрд рублей. Первые два миллиарда рублей уже отправлены в регион.