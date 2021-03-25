Нижний Новгород, 25 марта, 2021, 06:01 — ИА Регнум. Нижегородский арбитраж 12 апреля 2021 года рассмотрит многомиллионные претензии к департаменту региональной безопасности Нижегородской области, учрежденного правительством региона. Иск поступил от ПАО «Ростелеком», с которым у департамента как минимум четыре госконтракта, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Исковое заявление к департаменту было подано еще в декабре 2020 года. Его приняла к производству судья Игнатьева. Сумма требований составляет 18 998 397,6 рубля, но детали пока неизвестны. Третьим лицом в дело приглашено правительство региона.

Из открытых источников известно, что департамент имеет четыре контракта с «Ростелекомом» на общую сумму более 46 млн рублей, в том числе на предоставление услуг телефонной связи. Самый крупный контракт был подписан в 2014 году на 45 млн рублей на выполнение работ по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения.