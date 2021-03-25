Новосибирск, , 05:59 — REGNUM Замена банкнот не является индексом развития региона или доверия губернаторам. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, доцент финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари, комментируя новость о том, что Новосибирск может появиться на десятирублёвой купюре вместо Красноярска.

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«Несмотря на повальную цифровизацию экономики, и победоносное шествие электронных средств платежа, в России важным платёжным инструментом остаются наличные деньги: доля наличных расчётов в общем объёме торгового оборота постепенно снижается, но остается довольно высокой — около 30%. Кроме того, наличные деньги достаточно активно используются как средство сбережения, — подчеркнул эксперт. — Любопытный факт: наличная денежная масса в обращении, довольно стабильная в последние несколько лет, резко увеличилась 2020 году, а именно с 10,6 до 13,4 трлн рублей — на 26%».

По словам экономиста, важной составляющей работы по обеспечению чистоты наличного денежного обращения является профилактика фальшивомонетничества — как одного из самых опасных видов экономических преступлений. Подделывают в РФ, уточнил Коложвари, в основном, купюры крупных номиналов 5000, 2000 и 1000 рублей.

Эдуард Коложвари «Судя по всему, замена банкнот носит все-таки технический характер, и не является индексом развития региона или доверия губернаторам. Технически более совершенные наличные деньги лучше защищены от подделок, и их оборот лучше контролируется Банком России».

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