Богота, , 05:58 — REGNUM Расследование в отношении мэра колумбийской столицы Боготы Клаудии Лопес из-за ее сообщения в соцсети Twitter начала Генеральная прокуратура Колумбии. Об этом 24 марта сообщается на сайте ведомтсва.

Речь идет о публикациях политика, в которых она обвинила генпрокуратуру и руководство страны в помощи экс-президенту Альваро Урибе, касающейся прекращения уголовного преследования.

Согласно сообщению ведомства, несколько жителей Боготы пожаловались на мэра из-за того, что она якобы делает политические заявления, забыв о своих обязанностях. После этого в генпрокуратуре решили проверить деятельность Лопес.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2020 года Верховный суд Колумбии начал предварительное расследование против Альваро Урибе по обвинению в получении им информации, которая была незаконно собрана колумбийской разведкой в 2019 году.

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