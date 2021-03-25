Берёзовский, Свердловская область, , 05:53 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области местный житель осуждён за убийство случайного прохожего. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд пришёл к выводу, что 30-летний гражданин несколько дней употреблял алкоголь, а затем вступил в конфликт с незнакомым мужчиной, избил его и зарезал. Момент совершения преступления зафиксирован на видеорегитратор проезжавшей мимо автомашины.

Берёзовский горсуд назначил убийце 10 лет 10 месяцев лишения свободы. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.