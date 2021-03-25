Богота, , 06:15 — REGNUM В центральной части Колумбии 24 марта были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7. Об этом сообщает национальный сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в центральном департаменте Сантандер (муниципалитет Лос-Сантос) в 20:57 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 143 километра. О пострадавших или разрушениях информации не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 249 км к северо-востоку от Алма-Аты (Казахстан).

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