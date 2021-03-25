Новосибирск, , 05:46 — REGNUM В Новосибирской области продлён ряд действующих мер, связанных с противодействием коронавирусу. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно документу, масочный режим на территории Новосибирской области продлён до 30 апреля 2021 года.

В соответствии с постановлением, гражданам, находящимся на территории региона, предписано пользоваться гигиеническими масками: при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси; на станциях и остановках; при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений розничной торговли, других организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения; органов государственной власти; зданий автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов; иных общественных мест.