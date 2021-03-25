Екатеринбург, , 05:45 — REGNUM В Екатеринбурге в одном из зданий Минобороны России работает массажный салон, который местные жители называют «проститутошной». Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, заведение расположено на улице Куйбышева. Граждане не раз слышали из него крики и другие звуки, даже вызывали полицию, но пока оно продолжает работу.

Арендатор объяснил журналистам, что сдаёт помещение в субаренду. По его словам, оно используется целевым образом. А в Приволжско-Уральском управлении имущественных отношений Минобороны рассказали журналистам, что сейчас вопрос находится в судебной плоскости. По решению суда договор с арендатором расторгнут, но он подал апелляцию. Если решение вступит в силу, то в ведомстве обещают принять меры по высвобождению нежилых помещений.