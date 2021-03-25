Казань, 25 марта, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Кредитор обратился с банкротным иском к АО «Казметрострой», которое выступало подрядчиком строительства метрополитенов в разных регионах России. Арбитраж Татарии пока претензии истца к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

казметрострой.рф АО «Казметрострой»

Иск был подан АО «Татэлектромонтаж» 22 марта 2021 года. В качестве обоснования фигурировал долг в размере 55 552 390,04 рубля.

«Казметрострой» не в первый раз получает банкротные иски. Аналогичные претензии к нему до «Татэлектромонтажа» имело московское АО «Оптима». Дело по иску последней было прекращено в сентябре 2020 года.

Напомним, казанская компания в 2017 году претендовала на контракт в Узбекистане, где проходил тендер на строительство метро в Ташкенте.