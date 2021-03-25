Варшава, , 05:41 — REGNUM Эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX возобновила польская авиакомпания LOT. Об этом 24 марта авиаперевозчик сообщил на своем сайте.

В заявлении LOT сказано, что специалисты компании пришли к выводу о безопасности полетов с использованием этой модели авиалайнеров. В компании также отметили, что все ее пилоты прошли курс повторного обучения.

Авиаперевозчик владеет пятью самолетами Boeing 737 MAX. Разрешение на управление этими лайнерами в Польше получили 90 пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Федеральное авиационное управление США приступило к отслеживанию полетов Boeing 737 MAX с помощью спутников.

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