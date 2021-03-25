Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Энтузиасты выпустили мод (модификацию) к игре Valheim, которая превращает героя в огромного викинга. Об этом 25 марта сообщил журнал PC Gamer.

Дополнение получило название BoneMod, как отметили разработчики, оно позволяет «настраивать кости» персонажа и изменять параметры частей его тела. Геймеры могут просто сделать викинга-великана или, если у них будет желание, дать ему огромную голову, ноги и т.д. Для того, чтобы BoneMod работал, ему потребуется другое дополнение — BepInEx.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к Valheim выпустили мод, который позволяет герою отправлять противников в полёт при помощи пинков. Релиз игры в жанре выживания состоялся 2 февраля 2021 года, в первую же неделю после выхода игра получила огромную популярность среди пользователей Steam.

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