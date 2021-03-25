Кейптаун, , 05:34 — REGNUM В Африке общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 4,15 млн, сообщает африканский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По данным ведомства, от осложнений COVID-19 с начала пандемии на континенте скончались 110 550 человек. При этом уже 3 707 205 пациентов смогли выздороветь и выписались из медицинских учреждений. Всего в Африке выявлено 4 150 680 носителей коронавируса SARS-CoV-2.

Отмечается, что наиболее пострадавшей страной в Африке от пандемии стала Южно-Африканская республика — там от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 52 251 человек. Также сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Марокко и Египте.