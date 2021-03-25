Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп ведёт активные переговоры с малоизвестными компаниями с целью создания собственной социальной сети. Об этом со ссылкой на источник 24 марта сообщает портал Axios.

По его информации, в настоящее время Трамп ещё не определился, с какой именно из существующих платформ он будет сотрудничать.

«Это может быть любая из нескольких компаний, с которыми на этой неделе будет проведено ещё несколько встреч», — приводит портал слова источника.

Отмечается, что одним из приложений, которое привлекло внимание Трампа, стала платформа FreeSpace. Что, по мнению портала, удивительно, поскольку эта социальная сеть использует «трогательно-позитивный язык, который является полной противоположностью подстрекательского и вызывающего разногласия образа в социальных сетях», который Трамп культивировал ранее в Twitter и Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, советник Трампа Джейсон Милле 22 марта заявил, что бывший президент США вынашивает планы создать свою социальную сеть.

Читайте также: Сенатор-демократ Берни Сандерс осудил блокировку аккаунта Трампа в Twitter

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп создаст свою соцсеть