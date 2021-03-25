Киев, , 05:26 — REGNUM Катастрофа в экономике Украины может произойти из-за национализации завода «Мотор Сич», провоцирующей конфликт с Китаем, заявил эксперт по вопросам экономики Всеволод Степанюк 24 марта в эфире YouTube-канала «Первый казацкий».

Он напомнил о важности КНР для украинской экономики.

«Китай — это самый крупный торговый партнер Украины. Если она потеряет рынок Китая, то я не знаю, что случится с экономикой — это будет просто катастрофа», — отметил эксперт.

По мнению Степанюка, после решения по «Мотор Сич» весь мир увидел, что вкладывать в украинские предприятия нельзя, поскольку государство присваивает чужую собственность, игнорируя правовые отношения.

Кроме того, экономист считает, что действия Киева заставили Китай переключиться на сотрудничество с Россией, а это, в свою очередь, приведет к признанию юрисдикции РФ над Крымом. Степанюк подчеркнул, что подобный шаг, сделанный влиятельной страной, поставит Украину в неловкое положение и серьезно усложнит процесс «возвращения» полуострова.

«Если хоть одно великое государство признает Крым российским, можно сказать — все, борьба за возвращение может быть прекращена, потому что она будет просто смешно выглядеть», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта глава китайской компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао назвал решение о национализации «Мотор Сич» «подлым и бесстыдным фарсом».

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