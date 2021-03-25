Новосибирск, 25 марта, 2021, 05:21 — ИА Регнум. Появление достопримечательностей Новосибирска на денежных знаках не стоит переоценивать, если говорить об экономических последствиях новшества. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Геннадий Ляскин.

Nsuem.ru Геннадий Ляскин

«Для нашего города это будет иметь скорее имиджевое значение. Новосибирск будет больше на слуху, а его достопримечательность, изображенная на купюре, будет более узнаваема на всём пространстве России. Купюра — один из лучших рекламных носителей, который можно вообразить. Он доносит информацию даже в те уголки, до которых не дотягиваются средства массовой информации», — отмечает эксперт.

При этом Ляскин считает, что конкуренция за право быть представленным на десятирублёвой банкноте между Новосибирском и Красноярском может иметь место, разве что, в медийном пространстве.

«Но никаких существенных разногласий между крупнейшими городами Сибири замена изображения не вызовет. Возможно, это подольёт масла в огонь в старый спор о праве называться столицей Сибири. Спор, который по здравому размышлению вызывает лишь улыбку», — уточнил экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев заявил, что на российских банкнотах будут представлены достопримечательности всех федеральных округов страны. Так, на десятирублёвой купюре вместо Красноярска будет изображён Новосибирск. Выпуск обновлённых банкнот в Центральном банке РФ планируют к 2025 году.

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