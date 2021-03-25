25 марта 2021 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 09:26 — REGNUM «Дочерний» актив госкорпорации «Ростех» выйдет из проекта строительства газопровода «Север — Юг» в Пакистане. Ему на смену придёт свежеиспеченная компания, которую должны будут создать три юрлица, два из которых — коммерческие компании, а одно — госпредприятие. ИА REGNUM выяснило детали рокировок.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пакистанский поток». Справка

Соглашение по реализации проекта «Север — Юг» из Карачи в Лахор было подписано ещё в 2015 году, а строительство планировалось начать в июле 2016 года. Протяжённость газопровода составит 1,1 тысячи километра при пропускной способности до 12,4 млрд кубометров в год. Он должен был связать терминалы по приему сжиженного газа в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере.

Проект планировали реализовать по схеме Build-Own-Operate-Transfer (строительство-владение-управление-передача). Ростех должен был эксплуатировать его в течение 25 лет. Вернуть вложенные инвестиции планировали через тариф за прокачку газа, а уже после этого газопровод должны передать правительству Пакистана. Со стороны последнего интересы представляет государственная компания ISGSL.

Офисное здание Ростех Ivtorov

В 2019 году пакистанская сторона предложила России заменить компанию из дивизиона «Ростеха» на другую из-за опасений санкций США. Сдать же в строй результаты третьего этапа проекта планировали во втором квартале 2020 года, но планы пока не сбылись. Новый срок начала строительства в одном из своих интервью назвал советник премьер-министра Пакистана Надым Бабар — июль 2021 года.

Правительственное постановление

В конце марта 2021 года на портале опубликования нормативных актов появилось распоряжение правительства РФ «О подписании протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода «Север — Юг» от 16 октября 2015 года». Данным документом сделаны существенные корректировки подписанного более пяти лет назад соглашения.

Распоряжением откорректирован конечный пункт газопровода — вместо Лахора теперь указано «Пхул Нагар, округ Касур, Пенджаб». Также заменяется российская сторона: вместо ООО «РТ-Глобальные Ресурсы» и его аффилированных лиц ею станет номинированная компетентными органами компания, которую будут учреждать ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго России, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и ПАО «Трубная металлургическая компания».

Помимо этого, на территории Пакистана будет создана специальная компания для реализации проекта, в которой российская сторона должна иметь не менее 25%. Вопрос создания такой компании планируется решить в течение 60 дней после подписания изменений соглашения.

О фигурантах проекта: «дочка» Ростеха

Остановимся подробнее на представителях российской стороны в «Пакистанском потоке».

ООО «РТ-Глобальные Ресурсы», которое было первоначальным представителем России, учреждено в марте 2013 года для управления финансово-промышленными группами. Уставный капитал фирмы — 700 млн рублей. Единственный владелец компании с ноября 2015 года — ООО «РТ-Развитие бизнеса», в котором 100% принадлежит «Ростеху» (руководитель госкорпорации — Сергей Чемезов).

Сергей Чемезов rostec.ru

Компании «РТ-Глобальные Ресурсы» принадлежат доли в трёх юрлицах. Первый актив — это 25% в ООО «Огоджа», где 17 февраля 2021 года 75% доли получило ООО «Ера-добыча» холдинга «Ера» Екатерины Лапшиной. О последней известно, что ранее она была владелицей онлайн-кинотеатра Okko, а с 2020 года входит в совет директоров «ЭР-Телеком Холдинга» как независимый директор. В 2010—2015 годы Лапшина была директором по развитию медийного и телекоммуникационного бизнеса группы СКМ Рината Ахметова на Украине.

Второй актив «РТ-Глобальные Ресурсы» — 25% в ООО «ПВ-Развитие», совладельцами которого выступают Дмитрий Новиков, которого журнал Forbes окрестил успешным господрядчиком, сменившим спортивную карьеру на бизнес, и с 18 февраля 2021 года ООО «Амур-логистика» Лапшиной.

Новиков, «РТ-Глобальные Ресурсы», «Амур-Логистика» и «ПВ-Развитие» сообща владеют ООО «Порт Вера Холдинг». Последнее связано с контролирующим лицом угольного порта Вера в Приморском крае. Данный порт фигурировал в медиаповестке на фоне раздела имущества погибшего в мае 2020 года миллиардера Дмитрия Босова — основателя группы «Аллтек» и крупных угольных компаний России.

Дмитрий Босов alltech.ru

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О фигурантах проекта: новая компания и её учредители

Место «дочки» Ростеха в пакистанском проекте должна занять новая компания, учредителями которой в распоряжении правительства названы ФГУП «Центр эксплуатационных услуг» Минэнерго России, ООО «Евразийский трубопроводный консорциум» и ПАО «Трубная металлургическая компания».

ФГУП создано в мае 2000 года, но с декабря 2011 года оно числится в стадии реорганизации, после которой должно прекратить существование. Что останется от ФГУП в результате, не сообщается.

Второй фигурант-соучредитель — ООО «Евразийский трубопроводный консорциум». В ЕГРЮЛ на сегодня две действующих компании с таким названием, но связанные между собой — одна принадлежит другой. В конце цепочки стоят два физлица — Александр Карманов (95% доли) и Дмитрий Дзюба. По данным журнала Forbes, в 2018 году Карманов занял седьмое место в рейтинге «Короли госзаказа». О нём сообщалось, что он продюсировал телешоу «Дом-2». В активе Карманова есть доля в столичном медцентре, а через ЕТК — доли в ряде компаний, в том числе в «ЕТК Фармацевтика».

Представляет интерес и третий фигурант распоряжения правительства — ПАО «Трубная металлургическая компания». Председателем совета директоров этой компании является Дмитрий Пумпянский, занявший 54-е место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020» с состоянием $1800 млн.

Дмитрий Пумпянский Kremlin.ru

Другой актив семьи миллиардера — «Синара-Девелопмент» распоряжением российского правительства был утвержден единственным подрядчиком по основным объектам Универсиады-2023. На днях фирме был отдан контракт на 12 млрд рублей.

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По открытым данным, на декабрь 2020 года 95,63% акций ПАО «Трубная металлургическая компания» принадлежит TMK Steel Holding Limited, основной бенефициар которой — Дмитрий Пумпянский.