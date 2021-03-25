Москва, , 05:49 — REGNUM В четверг, 25 марта, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 26 марта в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха — −1… +1 °C.

Ветер западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +4… +9 °C днём и −4… +1 °C ночью.

В пятницу, 26 марта, днём в столице ожидается +6… +8 °C, облачно с прояснениями, без осадков. По области +3… +8 °C. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C, местами небольшие осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в столицу России метеорологическая весна придет 25 марта.

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