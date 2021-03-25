Лос-Анджелес, США, , 05:00 — REGNUM Потоковый сервис Disney Plus снимет сериал «Сокровище нации», который будет связан с третьим фильмом популярной франшизы. Об этом 25 марта сообщил портал Games Radar.

Производство шоу уже началось, в качестве его продюсера выступает Джерри Брукхаймер, создававший первую и вторую картину. Сериал будет состоять из десяти эпизодов и станет перезагрузкой.

Брукхаймер заявил, что в шоу будет присутствовать та же атмосфера, что и в фильмах, но в центре повествования будет находиться группа совершенно новых молодых персонажей, которые будут руководствоваться другими мотивами.

Напомним, оригинальный фильм «Сокровище нации» вышел на экраны в ноябре 2004 года, главные роли в нём исполнили Николас Кейдж,Шон Бин,Джон Войт,Харви Кейтель,Кристофер Пламмер и другие. Премьера второй картины «Сокровище нации: Книга тайн» состоялась в декабре 2007 года.

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