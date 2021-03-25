Тегеран, , 07:44 — REGNUM 24 марта секретарь Штаба по правам человека иранской судебной системы Али Бакери Кани раскритиковал заявления американских официальных лиц о предложенном Саудовской Аравией плане прекращения огня в Йемене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Кани написал в твиттере следующее сообщение: «Чтобы доказать, что этот план прекращения огня является не просто средством поддержки мясников йеменского народа, американцам необходимо обеспечить поставку продовольствия и медикаментов жертвам саудовских авианалетов с той целью, чтобы йеменские женщины и дети не умирали от голода и отсутствия доступа к надлежащим лекарствам».

26 марта 2015 года Саудовская Аравия начала разрушительную войну против йеменского народа, направленную на достижение политических целей и экспансионистских целей в рамках коалиции с рядом других арабских стран и США.

Агрессивные действия против Йемена к настоящему времени унесли жизни тысяч йеменских граждан, включая женщин и детей, и разрушили почти всю инфраструктуру в стране.

Согласно нескольким докладам Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), за шесть лет войны под руководством Саудовской Аравии против йеменского народа погибло или было искалечено более 233 000 человек.