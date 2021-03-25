Тюмень, , 04:59 — REGNUM В Тюмени АО «Сибстройсервис» подало иск в арбитражный суд на администрацию областного центра с требованием 115,8 млн рублей. Информация опубликована в картотеке суда.

В 2018 году между «Сибстройсервисом», Инвестиционным агентством Тюменской области и администрацией Тюмени было заключено соглашение о строительстве гостиницы со спортивным комплексом и дайвинг-центром. Однако застройщик не предоставил в инвестиционное агентство разрешение на строительство объекта. Тюменские власти расторгли договор в одностороннем порядке.

Прекращение соглашения о сотрудничестве соответствует нормам действующего законодательства, условиям соглашения и вызвано поведением самого инвестора, сообщают в горадминистрации Тюмени и считают иск АО «Сибстройсервис» необоснованным.