Тегеран, , 07:49 — REGNUM 23 марта состоялась встреча представителей стран-подписантов Соглашения о преференциальной торговле (PTA) Исламской восьмерки (D8) с участием делегаций Ирана, Турции, Пакистана, Нигерии, Бангладеша, Малайзии и Индонезии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 24 марта.

По данным Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), 23 марта 2021 года в Турции состоялось заседание по Соглашению о преференциальной торговле (PTA) стран Исламской восьмерки с участием делегаций восьми развивающихся стран, включая Исламскую Республику Иран, Турцию, Пакистан, Нигерию, Бангладеш, Малайзию и Индонезию.

На этой встрече обсуждались вопросы таможенного регулирования, в частности правила, введение контактных пунктов и сертификатов происхождения, а также соответствующие учебные курсы.

Во встрече приняли участие президент Таможенного управления Исламской Республики (IRICA) Мехди Мир-Ашрафи и старший эксперт Управления международного сотрудничества IRICA.

Предложение Ирана, представленное Всемирной таможенной организации (ВТО) по упрощению процедур торговли между странами D-8, было высоко оценено. Следует отметить, что участвующие делегации приветствовали выбор Ирана и Индонезии в качестве региональных учебных центров Всемирной таможенной организации и выразили надежду, что этот потенциал будет использован в рамках D-8.