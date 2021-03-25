Чита, , 05:10 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, отменяющее введённый год назад для жителей старше 65 лет режим самоизоляции, призванный уберечь их от заражения новым коронавирусом. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Ограничение прекратит своё действие 31 марта. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Забайкалье», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ситуация в регионе «ещё не благоприятствует полному снятию ограничений». В связи с чем для всех жителей продолжают действовать требования соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 24 марта, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в Забайкальском крае составляет 40 715 человек, причём 58 из них выявили за последние сутки. Всего в регионе умерли 792 пациента с COVID-19.

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