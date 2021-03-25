Тегеран, , 07:54 — REGNUM 24 марта индийское правительство объявило, что Иран и Индия рассматривают возможность использования других валют для осуществления торговли между двумя странами, в связи с чем проблема платежей будет решена в следующем месяце. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В заявлении отмечается: «Резервы иранских денежных средств в индийских банках, включая Банк промышленного развития Индии (IDBI) и Банк UCO, сократились, и по этой причине пострадал экспорт индийской сельскохозяйственной продукции в Исламскую Республику Иран».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Индии Судханшу Пандей отметил, что министерство иностранных дел страны ведет переговоры с Исламской Республикой по этому вопросу и надеется, что обе стороны вскоре достигнут соглашения и решат этот вопрос к концу апреля.

«Исламская Республика Иран имеет другие валютные резервы с Индией, и мы ведем переговоры об использовании этих валют», — подчеркнул он.

Согласно статистике, в прошлом году Исламская Республика Иран импортировала из Индии 1,1 миллион тонн сахара, что составляет одну шестую от общего объема индийского экспорта сахара на мировые рынки. Около 30% индийского риса экспортируется в Иран, являющийся крупнейшим импортером данного сельскохозяйственного продукта в мире.