Тегеран, , 07:56 — REGNUM Посольство Ирана в Москве получило четвёртую партию вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции, включающую 100 000 доз. Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Ожидается, что груз будет отправлен в Иран рейсом авиакомпании «Махан Эйр».

Третья партия вакцин «Спутник V» была доставлена в Иран 4 марта. По приказу иранского президента Хасана Рухани 9 февраля в стране началась всеобщая вакцинация против COVID-19 с помощью разработанной Россией вакцины. Сын министра здравоохранения Саида Намаки стал первым иранцем, получившим вакцину.

«Наиболее приоритетными группами людей для вакцинации были врачи и медсестры, работающие в отделениях интенсивной терапии больниц», — отметил министр здравоохранения Ирана.

Сообщается, что Иран также закупил около 16,8 миллионов вакцин у COVAX для вакцинации 8,4 миллиона человек.