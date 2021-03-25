Тегеран, , 07:59 — REGNUM 24 марта посол Ирана в Кувейте заявил, что посольство пытается устранить препятствия для инвесторов, увеличить объем торговли и облегчить совместную экономическую деятельность между Тегераном и Эль-Кувейтом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на встрече с председателем Торгово-промышленной палаты Кувейта Мохаммедом Джассимом Аль-Хамадом Ас-Сакром, Мохаммад Ирани выразил надежду на развитие двусторонних экономических отношений между двумя странами и благоприятное использование инвестиционных возможностей Исламской Республики в арабском государстве.

Между тем Джассим Аль-Хамад Ас-Сакр сослался на исторические и экономические отношения между Ираном и Кувейтом, подчеркнув важность усилий по удовлетворению интересов частного сектора.

Он также выразил готовность Торгово-промышленной палаты Кувейта в дальнейшем расширять со своим иранским коллегой торгово-экономические связи двух стран.