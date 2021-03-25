Тегеран, , 07:59 — REGNUM 24 марта президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна восемь лет назад была вынуждена импортировать газ, однако сегодня Исламская Республика является важнейшим экспортером газа и дизельного топлива. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент отметил, что производственные мощности страны позволяют не только удовлетворять внутренние потребности, но и экспортировать энергоресурсы за рубеж. Он также высоко оценил усилия Национальной иранской газовой компании (NIGC) в области добычи и транспортировки газа. Иранский президент пообещал экспортировать 100 миллиардов кубометров газа в год.

В другом месте своего выступления Рухани упомянул о запуске 1000-километрового трубопровода во время экономической войны.

Ранее президент торжественно открыл три нефтяных проекта, включая завод по разработке нефтяного месторождения Азар, а также нефтехимическое предприятие Киан в провинциях Илам и Бушер с инвестициями в размере 5 миллиардов долларов.