Тегеран, , 08:07 — REGNUM Заместитель командующего иранской армией по координации адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что вооруженные силы страны эффективно выполняют свою миссию и готовы противостоять любой угрозе в современных условиях. Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Сайяри отметил, что иранская армия, используя молодые умы, а также применяя научные достижения и полученные знания на практике, готова противостоять любым угрозам и вызовам, посягающим на суверенитет и территориальную целостность страны.

Он также сообщил, что проведение военных учений показывает возможности вооруженных сил по выполнению задач и защите границ Исламской Республики.

Ранее адмирал Сайяри заявил, что Ирану удалось создать внутри страны оборонительную мощь, которая по своим масштабам совершенно не поддается расчету и каким-либо прогнозам.