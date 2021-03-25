Тегеран, , 08:09 — REGNUM Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 94 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 045. Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 7605 новых случаев заражения COVID-19, при этом 749 человек были госпитализированы», — сказала Лари. Она отметила, что с учётом 94 новых жертв их общее число по стране возросло до 62 045.

Лари также подчеркнула, что 1 562 709 пациентов из общего числа 1 823 317 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3874 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемия коронавирусной инфекции заразила почти 121 миллион человек по всему миру, из них свыше 2 700 000 погибли.