Тегеран, , 08:12 — REGNUM Посол Ирана в базирующихся в Вене международных организациях Казем Гарибабади раскритиковал генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси за его «неконструктивные замечания» по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Гарибабади осудил недавнее заявление Гросси о том, что будущее СВПД зависит от прозрачности ядерной деятельности страны. В своём высказывании генеральный директор МАГАТЭ отмечает, что Иран имеет незадекларированный уран.

Посол подчеркнул, что подобные интервью по таким вопросам «нанесут ущерб авторитету МАГАТЭ в Иране, следствием чего станет утрата возможности продвигать иные инициативы, основанные на взаимодействии и доброй воле».

«СВПД столкнулся с множеством проблем, поэтому нет необходимости усложнять его странными замечаниями», — заключил иранский дипломат, отметив, что Иран по-прежнему осуществляет прозрачную деятельность в рамках Соглашения о гарантиях МАГАТЭ.