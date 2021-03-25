Тегеран, , 08:23 — REGNUM Южный иранский порт Чабахар зафиксировал рост экспорта за прошедший год на 381%, заявил высокопоставленный провинциальный чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 марта.

Генеральный директор Портовой и морской организации юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан Бехруз Акаи отметил: «Кроме того, 82-кратное увеличение транзита грузов через стратегический южный порт является важным аспектом, достигнутым за последние годы».

«Порт Чабахар грузоподъемностью 10 миллионов тонн является ключевым портом на юге Ирана, — подчеркнул чиновник. По его словам, Чабахар в силу своего стратегического положения и доступа к свободным международным водам играет важную роль в торговом обмене Ирана со странами центральноазиатского региона.

Сообщается, что благодаря наличию общих границ с двумя соседними странами, Афганистаном и Пакистаном, порт может функционировать как маршрут, соединяющий Индийский океан и Африку с Содружеством Независимых Государств (СНГ).