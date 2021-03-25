Тегеран, , 08:54 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана заявил, что «нарушители прав других народов не могут утверждать, что они являются защитниками прав человека, и не могут судить о ситуации с правами человека в других государствах». Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Дипломат отметил: «Во-первых, они должны нести ответственность за свои преступления, связанные с вопиющим нарушением прав человека».

Осудив резолюцию о продлении миссии специального докладчика ООН по положению в области прав человека в Исламской Республике Иран, Хатибзаде заявил, что докладчиком является тот, чьи доклады не содержат ничего о гибели десятков невинных детей и сотен больных людей из-за отсутствия доступа к лекарствам или медицинскому оборудованию в связи с санкциями США против страны.

«Иран отвергает такую резолюцию несмотря на то, что некоторые европейские страны стоят за тем, чтобы принять её», — подчеркнул официальный представитель МИД.

Саид Хатибзаде сделал такие замечания в ответ на антииранскую резолюцию, принятую в отношении ситуации с правами человека в Иране 23 марта минимальный количеством голосов на сессии Совета ООН по правам человека.