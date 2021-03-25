Тегеран, , 07:46 — REGNUM Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Женеве осудил «деструктивные меры», принятые США и Великобританией против страны, и предостерег их от злоупотреблений в Совете ООН по правам человека. Об этом 24 марта сообщило иранское агентство IRNA.

Эсмаил Багаи Хамане выступил с речью на 46-й очередной сессии Совета по правам человека (проходит 22 февраля — 23 марта 2021 года), где резолюция в отношении ситуации с правами человека в Иране была одобрена минимальным количеством голосов.

Хамане заявил, что заявление сторонников антииранской резолюции является недействительным. «Взгляните на страны, выступающие за антииранскую резолюцию», — сказал он, отметив, что США, являясь одним из сторонников этой резолюции, имеют давний опыт совершения организованных преступлений по всему миру.

«Дата возникновения враждебности США к Ирану восходит к 1953 году. Она связана с американским планом инициировать военный переворот против иранского демократически избранного премьер-министра Мохаммеда Моссадыка», — сообщил иранский дипломат.

Иранский представитель также заявил, что США были соучастниками навязанной Ираком войны против Ирана в 1980−88 годах.

В своем выступлении Хамане объявил, что решение Совета по правам человека назначить специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Исламской Республике Иран является недействительным.