Лос-Анджелес, США, , 04:43 — REGNUM Проект будущего кинокомикса «Флэш» покинул Билли Крудап. Об этом 25 марта сообщил журнал Variety.

Актёр должен был исполнить роль Генри Аллена (отца Барри Аллена (Флэша), которого сыграет Эзра Миллер), однако вынужден был отказаться от участия в проекте из-за совпадения графиков, поскольку он также снимается в драматическом сериале «Утреннее шоу» потокового сервиса Apple TV Plus. Теперь роль перешла к Рону Ливингстону («Офисное пространство», «Миллион мелочей»).

Издание также сообщило, что к актёрскому составу «Флэша» присоединись Йен Лоу, Сирша-Моника Джексон и Руди Манкузо. Лоу досталась роль молодого Барри Аллена, пока нет информации о том, каких персонажей сыграют Джексон и Манкузо.

Ранее актёр Майкл Китон заявил, что он не уверен в том, что у него получится сняться во «Флэше» в роли Бэтмена. Актёр подтвердил, что его пригласили в проект, но при этом признался, что пока не читал сценарий и опасается участвовать в каких-либо проектах из-за того, что боится заразиться коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишель Пфайфер ответила на вопрос об участии в проекте кинокомикса «Флэш»