Тюмень, , 04:42 — REGNUM В Тюмени офис обанкротившегося Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР), расположенный на улице Некрасова, 11, выставлен на торги. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Нежилое помещение площадью 338,3 кв. м, а также офисное имущество предлагаются за 49,3 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 30 марта, сами торги намечены на 7 мая 2021 года. Оператором торгов выступает АО «Российский аукционный дом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сибирский банк реконструкции и развития (СБРР) признан Арбитражным судом Тюменской области банкротом в марте 2018 года.

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