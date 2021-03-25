Сеул, , 04:40 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 430 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Сообщается, что 419 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют более 400 инфицированных ежесуточно. Власти связывают рост заболеваемости с установившейся теплой погодой и небрежным соблюдением санитарных требований со стороны граждан.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 100 276. Также за минувшие сутки в стране умерли еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1709 человек.