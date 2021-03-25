Гамбург, Германия, , 04:23 — REGNUM Студия Slime King Games анонсировала ролевую 2D-игру Under the Island. Анонсирующий ролик был опубликован 25 марта на YouTube-канале компании.

Действие игры, выполненной в фантастическом сеттинге (мир игры), происходит на небольшом острове, которому грозит затопление. По сюжету, главная героиня Ния будет исследовать его территорию, раскрывать секреты древней зловещей цивилизации, сражаться с монстрами и пытаться предотвратить катастрофу.

Стоит отметить, что в Under the Island будет присутствовать дух 90-х годов XX века. Страница игры уже появилась в каталоге сервиса Steam, пока Slime King Games не назвала сроки её релиза.

Slime King Games — это молодая немецкая студия, состоящая из двух человек, её офис расположен в Гамбурге (Гармания). Компания была основана 21 апреля 2018 года.

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