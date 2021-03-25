Фукусима , Япония, , 04:37 — REGNUM В японском городе Нараха (префектура Фукусима) утром 25 марта стартовала эстафета олимпийского огня летних Олимпийских игр в Токио. Ход церемонии старта и самой эстафеты транслируется на сайте оргкомитета «Токио-2020».

После показанных в начале церемонии костюмированных и музыкальных номеров, на сцену футбольного тренировочного центра J-Village вынесли лампаду с привезённым из Греции олимпийским огнём, от которого зажгли факел эстафеты. Первым на дистанцию эстафеты, которая продлится 121 день, охватив все 47 префектур Японии, вышла 34-летняя японская футболистка Адзуса Ивасимидзу.

Напомним, перенесённая из-за пандемии нового коронавируса Олимпиада в Токио должна открыться в японской столице 23 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в японской префектуре Фукусима, десять лет назад пострадавшей от землетрясения, цунами и аварии на АЭС «Фукусима-1», 25 марта стартует эстафета олимпийского огня. Из-за ситуации с COVID-19 церемония проводится при ограниченном участии олимпийских и правительственных чиновников, без присутствия зрителей.

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