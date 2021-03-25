Вашингтон, , 04:10 — REGNUM Законопроект об отмене смертной казни на территории американского штата Виргиния подписал губернатор региона Ральф Нортэм, 24 марта сообщается на его странице в Facebook.

Этот вид наказания будет заменен на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Виргиния стала 23-м по счету штатом США, в котором была отменена смертная казнь.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Американский союз защиты гражданских свобод и еще 80 других организаций призвали главу Белого дома Джо Байдена срочно отменить закон о смертной казни в США.

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