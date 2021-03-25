Москва, , 04:00 — REGNUM Проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях, разработал Роскомнадзор. Соответствующий документ опубликован 24 марта на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае одобрения этого предложения все лица, желающие зарегистрироваться в соцсетях, также будут должны предоставлять номер телефона, адрес электронной почты и информацию об адресе регистрации.

В документе отмечается, что эти сведения могут быть запрошены через дополнительное согласие от пользователей на обработку персональной информации. Для этого будет предложено два варианта: использовать средства соцсети или систему Роскомнадзора. При втором варианте пользователь пройдет верификацию с помощью портала госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому Роскомнадзор планирует получить право получать от операторов сотовой связи информацию об абонентах.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор может получить доступ к сведениям об абонентах операторов