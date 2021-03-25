Москва, 25 марта, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях, разработал Роскомнадзор. Соответствующий документ опубликован 24 марта на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

В случае одобрения этого предложения все лица, желающие зарегистрироваться в соцсетях, также будут должны предоставлять номер телефона, адрес электронной почты и информацию об адресе регистрации.

В документе отмечается, что эти сведения могут быть запрошены через дополнительное согласие от пользователей на обработку персональной информации. Для этого будет предложено два варианта: использовать средства соцсети или систему Роскомнадзора. При втором варианте пользователь пройдет верификацию с помощью портала госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому Роскомнадзор планирует получить право получать от операторов сотовой связи информацию об абонентах.