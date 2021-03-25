Токио, , 03:56 — REGNUM Компания Gotcha Gotcha Games объявила о серьёзном снижении цена на программу RPG Maker. Об этом 25 марта сообщает портал PCGamesN.

Таким образом разработчики решили отметить продажу 500 тыс. её копий. Ранее стоимость набора RPG Maker MV Bundle в сервисе Steam составляла 2239 рублей, сейчас его можно приобрести за 335 рублей. Студия также снизила цены на другие наборы и позиции.

RPG Maker представляет собой программу для создания видеоигр в жанре JRPG (японские ролевые игры). Её релиз состоялся 17 декабря 2015 года.

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