Бразилиа, , 04:37 — REGNUM Компания Janssen (принадлежащая американской Johnson & Johnson) 24 марта направила в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) запрос о регистрации вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 для временного применения в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Anvisa.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Агентство уже приступило к проверке документов, прилагаемых к обращению», — говорится в сообщении регулятор.

Отмечается, что возможность временного ограниченного использования вакцины в условиях чрезвычайной ситуации будет проанализирована регулятором «в срок до семи дней, без учёта времени, которое может потребоваться лаборатории для предоставления дополнительной информации».

В настоящее время для вакцинации от коронавируса, которая стартовала в Бразилии 18 января, используются препараты британско-шведской компании AstraZeneca и китайской компании Sinovac Biotech. Всего в стране, по состоянию на 24 марта, первую прививку от COVID-19 получили около 12 млн человек. Вторую дозу вакцины — около 3,7 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Бразилии подписало контракты о приобретении 138 млн доз вакцин от коронавируса с американскими фармацевтическими компаниями Pfizer и Janssen.

Читайте также: В Бразилии число умерших от COVID-19 превысило 300 тысяч

Читайте ранее в этом сюжете: Бразилия подписала контракты о покупке вакцин от COVID-19 Pfizer и J&J